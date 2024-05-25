Eroine Alıştırılan Genç Kadın, Yeni Hayatını Anlattı

Adana'da 16 yaşında arkadaşları tarafında eroine alıştırılan ve bağımlı olduktan sonra hırsızlık yapıp cezaevine giren, 24 yaşında hamile kalınca bebeği için eroini bırakıp kendine yeni bir hayat kuran genç kadın yaşadığı zorluğu gözyaşlarına boğularak anlattı.

Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde ikamet eden Sultan Figen (35), 16 yaşındayken arkadaşları tarafından eroin verilerek uyuşturucu bağımlısı oldu. Figen, bir süre sonra ise evlendi. Figen, eroin bulmak için hırsızlık yapmaya başladı. Figen, bu sırada ise hamile kaldı. Genç kadın hamile kalınca kızının sağlıklı olması için eroini bırakma kararı aldı. Bir süre sonra bir hırsızlık olaylarından yakalanan Figen, 9 yıl hapis cezası aldı ve çok sevdiği kızından 9 yıl ayrı kaldı. Yeni bir hayat kurmak isterken Figen'in kocası da uyuşturucu satmaktan cezaevine girdi. Genç kadın kızıyla birlikte tek başına yaşam mücadelesi vermeye başladı.

"Uyuşturucunun etkisiyle hırsızlık yaptım"

16 yaşında uyuşturucu batağına düşürüldüğü dile getiren Figen, "Uyuşturucunun eroin olduğunu bağımlı olduktan sonra anladım. Uyuşturucunun etkisiyle hırsızlık ve başka suçlara karıştım. Cezaevinde 9 yıl yattım" dedi.

"Çocuğum sayesinde uyuşturucuyu bıraktım"

Figen, "Hamile olduğumu öğrenince uyuşturucudan uzaklaştım. Çocuğumun sayesinde uyuşturucuyu bıraktım ve cezalardan kurtuldum. Kendime düzgün bir hayat istiyorum, kimse iş vermiyor. Sabıkalı olduğumdan nereye gittiysem kimse istemiyor. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Sadece devletimden bir iş istiyorum" diye konuştu.

"Faydalanmak için kötü yola düşürüyorlar"

"Uyuşturucu batağına kimse düşmesin" diyen Figen, "Düşen kişileri de Rabbim kurtarsın. Her şey beyinde bitiyor, ben bıraktıysam herkes bırakabilir. Bu batağa düşürüyorlar çünkü gençlere hırsızlık yaptırıyorlar. Faydalanmak için kötü yola düşürüyorlar. Buradan anne ve babalara sesleniyorum, çocuklarınıza sahip çıkın" ifadelerine yer verdi. - ADANA