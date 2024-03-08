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Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi'nde Gazze için dua edildi

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Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nde yapılan Miçing ayininde Gazze'deki zulüm kınandı. Kilise Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, Gazze'deki saldırıları şiddetle kınadıklarını ve ayin sırasında Gazze'de ölen şehitler için dua edeceklerini belirtti.

Anadolu'nun ilk kilisesi olarak bilinen Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi'ndeki Miçing ayininde Gazze için dua edildi. Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, "Gazze'de yapılan zulmü şiddetle kınıyoruz" dedi.

Ermeniler tarafından yapılan ve tarihte adına ilk defa 1191 yılında rastlanan Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi'nde, Hristiyanların Paskalya bayramında tutulan büyük orucun ortasına gelen zaman diliminde Miçing ayini gerçekleştirildi. Papaz Dernatan yönetiminde gerçekleştirilen ayine, İstanbul'dan ve Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelen Hristiyan vatandaşlar katıldı. Polis ekipleri de kilisenin etrafında güvenlik önlemi aldı. Ayin hakkında bilgiler veren Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, "Biz bu Miçing ayini için buraya geldik. Paskalya bayramında tutulan büyük orucun tam ortasına gelen zaman dilimindeki ayine Miçing ayini diyoruz. Bu her yıl tekrarlanır. Sadece bu kilisede değil başka kiliselerde de tekrarlanır. Her sene bu kilisede yapılan ayinin ardından İskenderun, oradan da Hatay Vakıflı köye gidilirdi ama 6 Şubat'taki depremlerin ardından gidilemez oldu. Maalesef oradaki yerler çok büyük hasar aldı. Onun için yalnız burada yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda oralarda tadilat olursa yine yapılacak. Her sene geliyoruz ve gayet güzel bir vaziyette ayinimizi yapıyoruz. İnsanların çoğu İstanbul'da geliyor ama Anadolu'da diğer illerden gelen insanlarda oluyor. Burada atalarımızı anıyoruz. Geçmişlerimizin ruhu için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze için dua edildi

Toker, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınayarak, "Gazze'de yapılan zulmü şiddetle kınıyoruz. İnşallah bugün ayinimizde de Gazze'de ölen şehitler için dua yapacağız. Hepsine Allah rahmet eylesin. Hepimiz kınıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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