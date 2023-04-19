Erkoyuncu: 'Hem ülkemiz hem de insanlık için üreteceğiz'

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, milletin en zor süreçlerde bile umuduyla, inancıyla, iradesiyle ve mücadelesiyle güçlü kalmasını bildiğini belirterek, "Herkes üzerine düşeni yapmaya devam edecek.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, milletin en zor süreçlerde bile umuduyla, inancıyla, iradesiyle ve mücadelesiyle güçlü kalmasını bildiğini belirterek, "Herkes üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Biz, üreteceğiz, hem ülkemiz için hem de insanlık için üreteceğiz" dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kardeşlik ve dostlukların pekiştiği, milli ve dini duyguların arttığı, saygı ve sevgi temelinde insanların dayanışmasına vesile olduğu, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayını idrak ederek, bayrama kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilenmesine vesile olan müstesna günlerdir" dedi.

Zor günlerde el birliğiyle kenetlendiklerini hatırlatan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkoyuncu, "Geçtiğimiz Şubat ayında yaşadığımız ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında kenetlendiğimiz gibi Allah, Ramazan Bayramı vesilesiyle birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bir kez daha gördük ki; milletimiz en zor süreçlerde bile umuduyla, inancıyla, iradesiyle ve mücadelesiyle güçlü kalmasını bilmektedir, inanıyorum ki bundan sonrada öyle olacaktır. Herkes üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Biz, üreteceğiz hem ülkemiz için hem de insanlık için üreteceğiz. Bu ülke için güçlü olacağız, güçlü kalacağız. Bu vesileyle; Ramazan ayının huzur, rahmet ve bereket ikliminin gelecek Ramazan ayına dek sürmesi dileklerimle, gece gündüz demeden bu vatan için değer üreten başta çiftçilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA