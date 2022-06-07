Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları yaygınlaştırılıyor - Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda 17 ilde yürütülen "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eylem Planı"na Afyonkarahisar, Ardahan, Edirne ve Siirt de dahil edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 17 ilde kadın ve kız çocuklarına destek sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler, UNICEF ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları, Kadın Konukevi Müdürleri, ŞÖNİM Müdürleri, İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi ile Sosyal Hizmet Merkezleri Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görevli personele "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi" konusunda eğitimler veriliyor.

Hükümetin, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların katılımıyla yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu illerde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ağrı, Aksaray, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta, illerin öncelikli ihtiyaçları esas alınarak "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Planları" hazırlamak üzere saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Eğitimli meslek sahibi kadınlarla toplantılar düzenleniyor

Saha ziyaretlerinde ilgili kamu kurumlarının temsilcileriyle de görüşmeler yapılarak, erken yaşta evlilik durumuna ilişkin raporlar oluşturuldu ve her kente özel "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele İl Eylem Planı" hazırlandı.

İllerin eylem planlarında erken yaşta ve zorla evliliklerin nedenleri, etkileri ve önlenmesine ilişkin bilimsel araştırma yapılması, erken yaşta evlilik ve zorla evliliklerin sık görüldüğü bölgelerde toplumsal farkındalığa yönelik saha çalışmasının gerçekleştirilmesi ve farklı hedef gruplarına yönelik görsel ve yazılı materyal hazırlanması çalışmaları yürütüldü.

Ayrıca, muhtarların ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi ve muhtarlar aracılığıyla ailelerin bilinç ve duyarlılığının artırılması, özellikle rehber öğretmenler tarafından öğrencilere ve velilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının da yürütüldüğü proje kapsamında, rol model olabilecek eğitimli meslek sahibi kadınlarla toplantılar düzenlenmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerin sakıncaları konusunda hutbe, vaazlar verilmesi ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Çalışma 4 ilde daha yürütülecek

Hükümetin destekleri ve illerde uygulanan eylem planları sonucunda 2021 yılı Evlenme İstatistiklerinde yer alan verilere göre 16-17 yaş grubundaki evlilikler oransal olarak düştü. 2009'da 16-17 yaşında evlenen kişilerin toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 8,1 iken 2021'de yüzde 2,3'e düştü. Kız çocuklarının okula devamları konusunda destek sağlanarak, ailelere rehberlik hizmeti verildi.

Bakanlık, 17 ilin ardından Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı'na Afyonkarahisar, Edirne, Ardahan ve Siirt'i de dahil etti. Toplamda 21 ildeki personele yönelik, UNICEF, UN Women, UNFPA destekleriyle "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi" eğitimlerine başladı.

Eğitimlerle "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları"nın güncellenmesi, çalışmalara ivme kazandırılması ve özellikle Sosyal Hizmet Merkezleri Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görevli meslek elemanlarının kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.