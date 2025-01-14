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Erkek Çantaları Tekrar Moda: Satışlar Artıyor

Erkek Çantaları Tekrar Moda: Satışlar Artıyor
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Eskişehir'de esnaf Selim Gün, erkek çantalarının satışlarının arttığını ve erkeklerin de artık kadınlar kadar çanta kullandığını bildirdi. Klasik giyim anlayışının yerini kişisel tarzların alması, çantaların işlevselliği sayesinde iki cinsiyete hitap etmesine sebep oldu.

Eskişehir'de esnaf Selim Gün, erkek çantalarının satışlarının arttığını ve erkeklerin de kadınlar kadar çanta kullandığını belirtti.

Klasik giyim anlayışının yerini kişisel tarzlara bırakmasıyla birlikte erkek çantalarının kullanımı artıyor. Eskiden daha çok kadınlara özgü bir aksesuar olarak görülen çantalar işlevselliği sayesinde iki cinsiyete hitap ediyor. Hem iş hayatında hem de gündelik yaşamda farklı modellerdeki çantalar erkeklere de pratiklik sağlıyor. Özellikle iş adamları için deri ve çapraz çanta vazgeçilmez bir parça haline geliyor.

"Erkek çantaları tekrar moda oluyor"

Esnaf Gün, "Erkek çantalarının satışları oldukça arttı. Genelde iş adamları tercih etse de her yaştan müşteri geliyor diyebilirim. Fiyatlarımız 400 ila 600 lira arasında değişiklik gösteriyor. Erkek çantaları tekrar moda oluyor. Erkekler de kadınlar kadar çanta kullanıyor. Bel çantaları ve omuz çantaları tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Deri ve çapraz çanta modellerimiz da müşterinin favorisi. Genellikle siyah, gri ve lacivert çanta satılıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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