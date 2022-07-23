Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nda Finalin Adı Belli Oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından düzenlenen 36. Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası'nda finalin adı belli oldu.

Antakya Grubu finalinde oynanan Hatay Medeniyetler-Güneyler maçında gülen taraf rakibini 4-0 yenen Güneyler oldu ve finalde Körfez Grubu şampiyonu 5 Temmuz Veteranlar'ın rakibi oldu. Şampiyon takımın futbolcuları, şampiyonluk kupasını HBB Başkanı Lütfü Savaş'ın elinden aldı. Hatay'ın anavatana katılış etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın Körfez Grubu'nu şampiyon tamamlayan 5 Temmuz Veteranlar ile Antakya şampiyonu Güneyler büyük finali kazanarak kupaya uzanmak için mücadele verecek. 26 Temmuz Salı günü, HBB Esentepe Futbol Sahası'nda final için sahaya çıkacak olan takımlar, bu anlamlı turnuvayı kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürmek için ter dökecek.

ANKA / Yerel