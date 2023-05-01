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Erguvanlar Gediz'in caddelerini süslüyor

Erguvanlar Gediz'in caddelerini süslüyor

Yerel Haberler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Park Bahçeler Müdürlüğü'nce ana arterler başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerine dikilen, Osmanlı döneminde adına bayramlar düzenlenen, şiirlere metinlere konu olan erguvanlar, çiçeklerini açarak kente bahar geldiğini müjdeledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Park Bahçeler Müdürlüğü'nce ana arterler başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerine dikilen, Osmanlı döneminde adına bayramlar düzenlenen, şiirlere metinlere konu olan erguvanlar, çiçeklerini açarak kente bahar geldiğini müjdeledi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak açıklamasında "Gediz'e eşsiz bir güzellik katan ve baharın habercisi olan erguvanlar, açan çiçekleriyle şehre ayrı bir güzellik katıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Erguvanlar baharın gelişini müjdeliyor. Erguvanlar her yıl Nisan ayının sonlarına doğru çiçek açıyor ve en önemli özelliği de yaprakları açılmadan çiçeklerini açması. Gediz caddelerini rengarenk süsleyen erguvanlar, vatandaşlarımız tarafından da büyük ilgi görüyor" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Akçadurak Kütahya Yerel Haberler

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