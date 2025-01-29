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Ergün Demirhan, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Atandı

Ergün Demirhan, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Atandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Siirt Tarım İl Müdürlüğü görevinden Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanan Ergün Demirhan, göreve başladı. Yeni görevinde başarılar diledi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Ergün Demirhan görevine başladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında Siirt Tarım İl Müdürlüğü görevinde iken Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanan Ergün Demirhan görevine başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sitesinden yapılan açıklamada, "Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından imzalanan Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne ait sayı: 71118535-903-9 ve tarih: 20/01/2025 olan karar doğrultusunda, Siirt Tarım İl Müdürlüğü görevinde bulunan Ergün Demirhan, 29 Ocak 2025 tarihinde Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yeni görevine başlamıştır. Ergün Demirhan'ın yeni görevinde başarılı olmasını temenni ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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