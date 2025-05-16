Ergene'de Afet Müdahale Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Ergene'de Afet Müdahale Planı Toplantısı Gerçekleştirildi
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Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Ergene ilçesinde afetlere karşı hazırlıkların gözden geçirildiği toplantı yapıldı. Kaymakam Kadir Duman başkanlığında, AFAD uzmanları ve kamu kuruluşları katıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Ergene ilçesinde afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon çalışmalarının ele alındığı "Ergene İlçe Afet Müdahale Planı Faaliyetleri Toplantısı", Kaymakam Kadir Duman başkanlığında yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya, AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü uzmanları ile birlikte ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Toplantıda, Ergene İlçe Afet Müdahale Planı (İlçe TAMP) çerçevesindeki çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, ilçenin jeolojik ve meteorolojik riskleri dikkate alınarak yapılan risk analizi ile önleyici tedbirlerin önemi vurgulandı.

İlçede görevli tüm kurumların olası bir afet anında üstlenecekleri görev ve sorumluluklar tek tek gözden geçirilirken, müdahale kapasitesini artırmak için teşkilatlanma ve kaynak planlaması gibi konular da değerlendirildi. Özellikle deprem, sel, yangın ve endüstriyel kazalar gibi afet türlerine karşı müdahale senaryoları üzerinde duruldu.

Toplantı sonunda, katılımcı kurumlara görevli oldukları alanlarla ilgili yapılması gereken güncellemeler ve hazırlık çalışmaları için bilgilendirme dokümanları dağıtıldı. TAMP çerçevesinde kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilerek afetlere karşı daha dirençli bir yapı kurulması hedeflendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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