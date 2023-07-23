Erganili gaziler Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı yerlere gönderildi
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan gaziler, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'na ziyarete gönderildi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan gaziler, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'na ziyarete gönderildi.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla ilçede yaşayan gaziler, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'na ziyarete gönderildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel