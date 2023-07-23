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Erganili gaziler Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı yerlere gönderildi

Yerel Haberler

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan gaziler, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'na ziyarete gönderildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan gaziler, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'na ziyarete gönderildi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla ilçede yaşayan gaziler, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'na ziyarete gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gelibolu Yarımadası Ahmet Karaaslan Diyarbakır Çanakkale Yerel Haberler

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