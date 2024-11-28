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Ergan Kayak Merkezi Yeni Sezonu Görkemli Törenle Açtı

Ergan Kayak Merkezi Yeni Sezonu Görkemli Törenle Açtı
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Erzincan Ergan Kayak Merkezi, yeni sezonunu görkemli bir törenle açarak Türkiye'de sezonu ilk başlatan kayak merkezi olma unvanını elde etti. İl Genel Meclisi Başkanı ve üyeleri de kayak merkezinde incelemelerde bulundu.

Yeni sezonu görkemli bir törenle açan Ergan Kayak Merkezi, Erzincan İl Genel Meclisini ağırladı.

Bu kış erken gelen kar kayak severlerin yüzünü güldürdü. Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Türkiye'de sezonu ilk açan kayak merkezi olarak dikkatleri üzerine çekti.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri/Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Kayak Merkezi'nin gelişmesinde desteği ve emeği olan Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı ve üyeleri ile Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmaları ve yeni sezon hazırlıklarını yerinde gören Mehmet Emre Canpolat, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve meclis üyeleri ile kayak merkezi hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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