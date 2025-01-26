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Ergan Kayak Merkezi Yarıyıl Tatilinde Kayak Severlerle Dolu

Ergan Kayak Merkezi Yarıyıl Tatilinde Kayak Severlerle Dolu
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Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi, yarıyıl tatili ve hafta sonu dolayısıyla doluluk oranına ulaştı. Kayak severler, çevre illerden de yoğun ilgi gösterirken merkezde renkli görüntüler oluştu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi, yarıyıl ve hafta sonu tatili olması dolayısıyla bugün kayak severlerle dolup taştı.

Sömestir tatili ve hafta sonu olması münasebetiyle kayak merkezinde yüzde yüze yakın doluluk oranı yaşandı. Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımla ilerleyen, doğal ve tabii güzelliğiyle nadir kayak merkezlerinden birisi olan Ergan Kayak Merkezi, kayak severlerle dolup taşıyor. Erzincan'ın yanı sıra civar illerden de çok sayıda vatandaşın akın ettiği Ergan Kayak Merkezinde renkli görüntüler oluştu.

Ergan'da kayakçılar kayak keyfi yaşıyor. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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