Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı

Ergan Kayak Merkezi Sömestr Tatilinde Dolup Taştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erzincan Ergan Kayak Merkezi, sömestr tatili döneminde yoğunluk yaşadı. Kayak tatili yapmak isteyen aileler bungalov evlerde konakladı ve kayak, snowboard yaparak doğanın keyfini çıkardı.

Ergan Kayak Merkezi sömestr tatilinde doldu taştı

ERZİNCAN - Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erzincan Ergan Kayak Merkezinde sömestr tatili yoğunluğu yaşandı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından çocukları ile kayak tatili yapmak isteyen tatilciler sömestr döneminde kayak merkezinde yer alan bungalov evleri tercih etti. Bungalovlar yüzde 100 oranında dolarken vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkardı.

Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severler yarıyıl tatili süresince Ergan'ın eşsiz doğasında farklı eğimli çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde kayak ve snowboard yapmanın heyecanını yaşayacak.

Ergan Kayak Merkezi Sömestr Tatilinde Dolup Taştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
img

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
img

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
img

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi

Herkes sucu sanıyordu! Ekipler koklayarak buldu
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.