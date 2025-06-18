Ergan Dağı'nda Turizm Yatırımları Hız Kazanıyor

Erzincan'ın gözde kış turizm merkezi Ergan Dağı'nda, hem doğal peyzajın korunması hem de turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar artarak devam ediyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat tarafından Ergan Dağı'nda yürütülen ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Ergan'da yeni konaklama ve turizm tesisleri hizmete girecek

Bölgedeki turizm yatırımlarına değinen Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, "İl Özel İdaresi desteğiyle Ergan Dağı turizm bölgesinde 9 adet şale villa, 30 otel odası, kayak odası, kafe ve restoran projeleri hayata geçiriliyor. Ayrıca 110 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otelin inşasına da başladık" ifadelerini kullandı.

Bu yatırımlarla Ergan'ın sadece günübirlik değil, uzun süreli konaklamalara da uygun hale geleceğini vurgulayan Canpolat, "Bölgeye gelen turistlerin konforlu bir deneyim yaşamalarını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Ergan Dağı'nda yürütülen çevre düzenlemeleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Canpolat, "Ergan Kayak Merkezi'nde kar tutulumunu artırmak ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla 50 bin metrekarelik alanda çimleme ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. Bununla birlikte, dağın doğal dokusunu koruyarak toplamda 200 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz" dedi.

Canpolat, Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlanan 10 milyon TL'lik hibe desteğine de dikkat çekerek, "Bu önemli destekle peyzaj çalışmalarımızı yaz sezonu içinde tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız, Ergan'ı sadece bir kayak merkezi değil, dört mevsim doğayla uyumlu bir yaşam alanına dönüştürmek" ifadelerini kullandı.

Ergan'da arıcılık faaliyeti

Ergan Dağı çevresinde yürütülen arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi veren Canpolat, "Çiçek florasını zenginleştirmek, bitki gelişimine katkı sağlamak ve doğanın döngüsünü desteklemek amacıyla bölgede arıcılık çalışmalarına başladık. Şu an 30 kovanla bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu üretim, hem doğal kaynaklarımızı koruyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kayak ve kızak pistlerine yürüyen bant kolaylığı

Ergan'da özellikle yeni başlayan sporcular ve aileler için önemli yatırımlar yapıldığını belirten Canpolat, "170 metre uzunluğunda yeni bir acemi pisti inşa ettik. Bu pistte, 125 metre uzunluğunda kapalı sistem yürüyen bant kurarak saatte yaklaşık bin kişilik taşıma kapasitesi sağladık" dedi.

Ayrıca kızak kullanıcıları için ayrı bir proje geliştirdiklerini ifade eden Canpolat, "110 metrelik bir kızak pisti oluşturduk ve bu piste özel 100 metrelik yürüyen bant sistemi kurduk. Amacımız, Ergan'ın her yaş grubundan ziyaretçiye hitap etmesini sağlamak" şeklinde konuştu.

Günübirlik tesis projesiyle hizmet kalitesi artıyor

Canpolat, mevcut kayak odasının yetersiz kalması nedeniyle yeni bir tesis projesine başladıklarını belirterek, "Yaklaşık maliyeti 120 milyon TL olan günübirlik tesis ve kayak odası projesinin ihalesini 105 milyon TL'ye gerçekleştirdik. Bu proje; kafeterya, kayak ekipmanı satış ve kiralama alanları, telesiyej garajı, sağlık ve arama-kurtarma birimleri ile idari merkezi içerecek" dedi.

Yeni tesisin 2025-2026 kış sezonunda hizmete girmesini planladıklarını belirten Canpolat, "Ergan'ın kapasitesini ve hizmet kalitesini önemli ölçüde artıracak bir proje hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Karavan park ve ahşap kafe ile dört mevsim yaşam alanı

Alternatif turizm arayışlarına da cevap verdiklerini dile getiren Canpolat, "Gondol giriş bölgesine yaptığımız Karavan Park ve sosyal kullanım alanları tamamlandı. 640 bin TL bedelle hayata geçirilen bu proje, doğayla iç içe konaklama isteyenler için önemli bir imkan sunuyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca toplam bin 60 metrekare alana sahip, doğayla uyumlu malzemelerle inşa edilen ahşap restoran/kafe ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Canpolat, "Ergan'da estetik ve fonksiyonel yapıları bir araya getiriyoruz" dedi.

100 metrelik renkli kaydırak projesi

Canpolat, ailelere ve çocuklara yönelik yeni bir projeyi daha paylaştı. Canpolat, "100 metre uzunluğunda, güvenlik havuzlu, üst çıkışı yürüyen bant destekli renkli bir kaydırak projesini planladık" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN