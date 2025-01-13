Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Kar Raftingi Adrenalin Severleri Ağırlıyor

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin 2 bin 400 rakımında oluşturulan parkurda adrenalin tutkunlarının kar raftingi renkli görüntüler oluştururken, adeta izleyenlerin nefesini kesti.

Son 2 yıldır Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi ve özel müteşebbislerin yaptığı yatırımlar ile düzenlenen değişik aktivitelerle Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelen Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde adrenalin tutkunları eğlenceye doyuyor.

Ergan'a çıkan vatandaşlar güneşli ve açık havada adete terapi buldu. Doğası ve gölüyle, tamamen karla kaplı pistiyle muhteşem bir manzara sunan Ergan Dağı Kayak Merkezi, Erzincan'ın yanı sıra çevre iller ve Türkiye'nin değişik illerinden gelen kayak severlerin de ilgi odağı oldu.

Ergan Dağı'nda yapılan kar raftingi ise renkli görüntüler oluşturdu. Kar üstü aracının arkasına bağlanarak belirli bir etaba çıkarılan botla aşağı kayılarak kar raftingi yapıldı. Kar raftingi yapan adrenalin tutkunlarının mutluluk çığlıkları kameralara yansıdı.

Ekstrem sporcusu İhsan Bayık, "Türkiye'de ekstrem sporuna olan ilgimizle ön plana çıktık. Ergan Dağı'nda da kar raftingini geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. Bu sene bir kademe ileri çıkardık ve ekstrem sporunu sevenleri de ağırlamaya başladık. Çok zevkli, inanılmaz bir adrenalin var. Nabzın 170-180'lere çıktığını hissedebiliyorsun. Bu yaşanmalı. Bütün ekstrem sporcularını, macera severleri, ben yaparım diyenleri bekliyoruz" dedi.

Erzurum'dan kayak için Erzincan'a gelen Arif Arifoğulları ise, "Yaşım 42. Ben 42 yıldır böyle bir adrenalin, heyecan yaşamadım. Erzincan Ergan Dağı'nda yapılıyor bu kar raftingi. Erzurum'dan çıkıp geldim. Harikaydı" diye konuştu. - ERZİNCAN