Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

 Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Esad'ın canını sıkan gelişme! İki yönden de saldırıyorlar
5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi

5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi, 88 santimetre kar kalınlığı ile kayak severlerin akınına uğradı. Hafta sonu kayak, snowboard ve göl manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Işıklandırılmış pistlerde gece kayağı da başladı.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Türkiye'deki kayak merkezleri arasında 88 santimetre ile en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü Ergan'a kayak severler akın etti.

Vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkardı. Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.

Pistlerin açık olduğu kayak merkezinde hafta sonu kayakçılar kayak keyfi yaşadı. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.

Kayak severler pist olarak Ergan'ın çok güzel olduğunu belirterek, kayak severleri Ergan'a davet ettiler.

Öte yandan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin ışıklandırılmış pistlerinde gece kayağının da başladığı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Petrol zengini kentte kritik gelişme
img

Yıllar önce 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmışlardı
img

Ülke şokta! Romanya'da seçimlerin iptal nedenini duyan inanamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.