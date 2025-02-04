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Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Güvenlik İçin 44 Kamera Kuruldu

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Güvenlik İçin 44 Kamera Kuruldu
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Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayakçıların güvenliğini artırmak amacıyla 44 hareketli kamera ile sürekli izleme sistemi kurulmuş olup, merkezin sezonu 1,5 milyon turist beklentisi ile güçlü bir şekilde açtığı belirtildi.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, kayakçıların güvenliği için 44 hareketli kamera ile sürekli izleme sistemi kuruldu.

Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan iyileştirmeler ve yenilikler üzerine açıklamalarda bulundu.

Ergan Kayak Merkezi'nde kayakçılara yönelik Türkiye'de ender görülebilecek bir güvenlik tedbiri aldıklarını belirten Mehmet Emre Canpolat, "Zirveden başlayıp sıfır noktasına kadar kayacak kayakçıların, sisli havalarda kaybolma, sakatlanıp da iletişim kuramama durumunda kameralarla izlenip bulunabilmeleri açısından 11 direğe toplam 44 kamera yerleştirmiştik.

3 bin metrede kayarak aşağı inenlerin kaybolma ihtimali yok, pistlerde her 300 ve 400 metrede bir yaklaşık dört kamera ile tepe göz kamerası ile takip ediliyorsunuz. Bu da Türkiye'de yapılan projeler arasında ender görülebilecek bir şey, çok da faydalı olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Ergan Dağı Kayak Merkezinin, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren yapılan büyük yatırımlarla önemli bir konuma geldiğini kaydeden Canpolat, "Günübirlik tesislerimiz, konaklama alanlarımız, restoranlarımız, teleferik, gondol, telesiyej, yürüyen bantlar, yeni pistler ve organizasyonlar ile sezona güçlü bir başlangıç yaptık. Şu an itibariyle bir milyon turist civarındayız. Bu dönemde karşıladığımız bir milyon turist ile sezonun sonuna kadar, Ergan Dağı'nı yaklaşık 1 buçuk milyon turistin ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

Ergan'da 5 yıldızlı otel yapılacak!

Açıklamalarında yeni bir otel ihalesi gerçekleştirildiğini ifade eden Canpolat, Mart ayında 5 yıldızlı otelin temeli atılacağını duyurdu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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