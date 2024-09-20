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Erek Dağı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

Erek Dağı'na Mevsimin İlk Karı Düştü
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Van'da, 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Erek Dağı'nın beyaza büründüğü bu olay, halk arasında karın kente yağmasının habercisi olarak görülüyor.

Van'da 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

VAN - Van'da son iki gündür belli aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Erek Dağı'nın zirvesi ise beyaza büründü.

Van merkeze 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğiyle her yıl mevsimin ilk karını karşılayan Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Van'da halk arasında geçmişten bugüne ulaşan "yedi dağa, bir bağa" inanışına göre, kar, 7 kez Erek Dağı'na yağdıktan sonra, kent merkezine yağıyor. Geçmişte, Erek Dağı'na mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, vatandaşların kışlık erzak ve yakacak ihtiyaçlarını gidermeye başladığı belirtiliyor. Bazı vatandaşlar, meteorolojinin tahminlerindeki gelişmeye rağmen, Erek Dağı'ndaki yağışların kent merkezine kar yağmasının habercisi olduğu inanışlarını halen sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Yerel

kar Van

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