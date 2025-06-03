Ereğli'de Müteahhit-ev Sahibi Anlaşmazlığı Apartman Sakinlerini İsyan Ettirdi

Ereğli'de Müteahhit-ev Sahibi Anlaşmazlığı Apartman Sakinlerini İsyan Ettirdi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanda müteahhit ile ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık, ortak kullanım alanlarının engellenmesi sonucu apartman sakinlerinin tepkisini çekti. Apartman yöneticisi, mühürlenen alanların sosyal yaşamlarını ve güvenliklerini tehdit ettiğini belirtti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Sarıkorkmaz Mahallesi'nde bir apartmanda yaşanan müteahhit-ev sahibi anlaşmazlığı, apartman sakinlerini isyan ettirdi. Daha önce elektriklerin kesilmesiyle gündeme gelen bina, bu kez ortak kullanım alanlarının engellenmesiyle ikinci kez müteahhit şoku yaşadı.

Noter tasdikli apartman yöneticisi ve aynı zamanda kat maliki olan Mustafa Sağlam, apartmanın ortak kullanım alanı olarak geçen arka bahçenin müteahhit tarafından kapatıldığını ve bu durumun hem otoparka hem de apartman girişine ulaşımı engellediğini ifade etti. Yaşanan durumu ilk olarak emniyet birimlerine bildirdiklerini belirten Sağlam, "Apartman girişimize ve otoparka ulaşımı engelleyen tuğla birikintilerini fark edince emniyete müracaat ettik. Ancak emniyet bu konuda müdahale edemeyeceklerini söyledi. Ardından zabıtaya başvurduk. Zabıtaya, apartmanımıza ve bahçemize ulaşımı engelleyen yapı yığınlarının fotoğraflarıyla başvuruda bulunduk" dedi.

"İskanı alınan binada hiçbir çalışma yok"

Apartmanın iskanının alındığını ve hali hazırda binada herhangi bir inşaat ya da tadilat çalışması olmadığını söyleyen Sağlam, müteahhidin bu alanları bilinçli olarak kullanıma kapattığını savundu. Sağlam, bu durumun nedeninin ise kendilerinin açtığı dava olduğunu öne sürdü.

Mustafa Sağlam, müteahhit ile aralarında süregelen hukuki sürecin etkisiyle baskı gördüklerini belirtti. Sağlam, "Resmi bir tehditte bulunulmuyor ama aracılarla bize haber gönderilerek, davadan vazgeçmemiz isteniyor. Bize fazla para istediğimiz söyleniyor. Oysa biz sadece 2018 yılındaki fatura bedellerimizi talep ettik, faiz dahi istemedik" diyerek yaşanan mağduriyeti dile getirdi.

Apartman sakinleri, ortak alanların engellenmesi nedeniyle hem sosyal yaşamlarının hem de güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek yetkililerden çözüm bekliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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