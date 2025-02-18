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Ereğli'de Marketlerin Denetimleri Sürüyor

Ereğli'de Marketlerin Denetimleri Sürüyor
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinin önlerindeki geçişleri engelleyen market ve mağazalar tespit edildi. Cezai işlemler uygulandı, denetimlerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve karakol ekipleri tarafından market ve mağazalara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yapılan kontrollerde, iş yerlerinin önlerindeki geçişleri engelleyen ve Karayolları Kanunu'na aykırı şekilde düzenleme yapan market ve mağazalar tespit edildi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı belirlenen birçok işletmeye cezai işlem uygulanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Ekipler, vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamak ve kamuya açık alanların işgalini önlemek amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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