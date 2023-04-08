Ereğli'de gaziler ve şehit aileleri için iftar

Konya'nın Ereğli ilçesinde gaziler ve şehit aileleri Ereğli İlçe Belediyesi ile İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ereğli Belediyesi ve Kaymakamlık işbirliği ile gaziler ile şehit aileleri için iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Çok büyük bedeller ödemek suretiyle atalarımızın, şehitlerimizin bize emanet ettiği vatanın ebedi olması bizim için çok önemli. Milletimizin, devletimizin ve vatanımızın ebedi varlığının inşa edilmesi lazım gelen bir süreci yaşıyoruz. Felaketler gelir geçer, kurtuluruz Allah'ın izniyle. Bu millet acıların hepsinin altından kalktı, ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların hepsini def etti ama vatan giderse, milletin ve devletin ebedi varlığına kast edilirse işte orada acılar ebedi olarak başlayacak demektir. İnşallah hepimiz uyanık olacağız, hepimiz elbirliğiyle, gönül birliğiyle Kurtuluş Savaşı'nda ülkemize, milletimize, devletimize nasıl sahip çıktıysak yarınlarda, önümüzdeki günlerde de öyle sahip çıkma iradesini ortaya koyacağımıza inanıyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı da, "Sizlerle bu akşam aynı sofrayı paylaşmak, iftarın bereketini birlikte karşılamak gerçekten çok güzeldi. Biliyorsunuz artık Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret. Mağfiret zamanlarındayız, bu sofrayı da bugün hep birlikte paylaştık, ziyadesiyle güzel oldu. Rabbim şehit ailelerimize, gazilerimize, gazi ailelerimize uzun ömürler versin, sağlık, sıhhat versin. Allah hepimize bu vatanda özgürce yaşamaya devam etmeyi nasip eylesin" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Ereğli'ye çeşitli programlara katılmak için gelmiştik. Ereğli Belediye Başkanımız akşam böyle bir iftardan bahsedince sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir onurdur diyerek buraya geldik. Belediye başkanımıza bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Ramazan-ı Şerif'in artık ilk 15 günü tamamlandı, sonuna doğru hızlıca yaklaşıyoruz. İftarlar, sahur programları oluyor ama bizim için en büyük şeref sizlerle birlikte olabilmek. Bu vesileyle tüm şehit annelerimizin ve babalarımızın ellerinden öpüyorum, gazilerimizi gönülden kucaklıyorum. Sizler evlatlarınızı kaybettiniz ama bizler sizlerin evladıyız. Onun için bizleri de dualarınızda unutmayın" diye konuştu. - KONYA