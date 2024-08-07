Ereğli'de Aniden Başlayan Yoğun Yağmur Vatandaşları Zor Durumda Bıraktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aniden başlayan yoğun yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu ve nem oranının yüzde 82'yi bulduğu ilçe merkezinde, yağış ihtimalinin yüzde 40 olarak öngörülmesine rağmen yağmurun aniden bastırmasıyla birlikte caddeler kısa sürede su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bu durum trafikte aksamalara yol açtı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağmurdan kaçmak için kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Ani yağmur, özellikle dışarıda olan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte birçok kişi yağmurdan korunmak için durak, kafe ve dükkan gibi kapalı mekanlara sığınmak durumunda kaldı. - ZONGULDAK