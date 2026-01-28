Erdoğan Ziyareti Sonrası Aydın'da 'Bayrak' Gerilimi Sürüyor.

(AYDIN) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın programı sonrasında kentte 'bayrak' tartışması başlarken, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin bayrağına "bez parçası" benzetmesi yaptı. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yasal süreç başlatılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın programı sonrasında kentte 'bayrak' tartışması başladı. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Aydın İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarının kentin birçok noktasına astığı CHP bayraklarına "bez parçası" benzetmesi yaptı.

Beyazıt'ın paylaşımına CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı'dan tepki geldi.

"Dillerindeki bu saygısızlığı asla kabullenmiyoruz"

CHP Aydın İl Başkanı Saatçı yaptığı açıklamada, görevden alma çağrısında bulunurken yasal sürecin başlatılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"AKP Nazilli İlçe Başkanı, bugün yaptığı açıklamada partimizin altı oklu şanlı bayrağını 'bez parçası çöplüğüne' benzeterek son derece hadsiz, saygısız ve küstahça bir açıklamaya imza atmıştır. Çaresizlik içerisinde çırpınırken düştükleri çukura, milleti de sürüklemeye çalışanların dillerindeki bu saygısızlığı asla kabullenmiyoruz.

"Yasal süreç Nazilli İlçe Başkanlığımız tarafından başlatılacaktır"

Cumhuriyetimizin değerlerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine ve CHP oy vermiş milyonlarca seçmene hakaret eden bu şahıs hakkında, AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem gereğini yapmalıdır ve görevden el çektirmelidir. Aksi takdirde Sayın Erden, gerek Aydın'da gerekse ülkemizde partimize oy ve gönül veren milyonlarca yurttaşımızın iradesine yapılan bu hakareti sahiplenmiş olacaktır. Bu şahıs hakkında ilgili yasal süreç Nazilli İlçe Başkanlığımız tarafından başlatılacaktır."