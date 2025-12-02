Haberler

Erdoğan'ın sözlerini aktaran Fırat'tan yatırımcılara 'Erzurum'a fabrika açın' çağrısı

Erdoğan'ın sözlerini aktaran Fırat'tan yatırımcılara 'Erzurum'a fabrika açın' çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Topyekun kalkınma seferberliği kapsamında Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru oluşturulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, emek yoğun sektörlerdeki işletmelerin, batıdaki büyük şehirlerden Anadolu illerine taşınmasının teşvik edildiğini vurguladı.

Topyekun kalkınma seferberliği kapsamında Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru oluşturulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, emek yoğun sektörlerdeki işletmelerin, batıdaki büyük şehirlerden Anadolu illerine taşınmasının teşvik edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını aktaran AK Parti Milletvekili Abdurrahim Fırat, yatırımcıları yeni fabrikalar kurmak üzere Erzurum'a davet etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya dikkat çekerek, tekstil, hazır giyim, deri, mobilya ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, batıdaki büyük şehirlerden Anadolu illerine taşınmasının devlet tarafından güçlü şekilde teşvik edildiğini aktardı.

"Yatırımcıları Erzurum'a bekliyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fırat, Erzurum'da halihazırda 1'inci OSB, 2'nci OSB ve Oltu OSB'de emek yoğun üretim yapan çok sayıda işletme ve fabrika bulunduğunu aktararak, "Yatırımcılarımızı yeni fabrikalar kurmak üzere Erzurum'a davet ediyoruz" dedi.

Neden Erzurum tercih edilmeli?

Abdurrahim Fırat, Erzurum'un yatırımcılar açısından cazibesini artıran gerekçeleri ise "Peki neden Erzurum'u tercih etmelisiniz?" sorusu eşliğinde şöyle sıraladı: "Stratejik konum ve güçlü lojistik imkanlar var. Uygun maliyetli, altyapısı hazır OSB alanları var. Genç ve dinamik iş gücü var. Devlet teşvikleri var. Güvenli, huzurlu üretim ortamı var. Üniversite ve mesleki eğitimle desteklenen nitelikli iş gücü var." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz teklif

Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz teklif
Ayağında 80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti

80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.