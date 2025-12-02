Erdoğan'ın sözlerini aktaran Fırat'tan yatırımcılara 'Erzurum'a fabrika açın' çağrısı

Topyekun kalkınma seferberliği kapsamında Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru oluşturulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, emek yoğun sektörlerdeki işletmelerin, batıdaki büyük şehirlerden Anadolu illerine taşınmasının teşvik edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını aktaran AK Parti Milletvekili Abdurrahim Fırat, yatırımcıları yeni fabrikalar kurmak üzere Erzurum'a davet etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya dikkat çekerek, tekstil, hazır giyim, deri, mobilya ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, batıdaki büyük şehirlerden Anadolu illerine taşınmasının devlet tarafından güçlü şekilde teşvik edildiğini aktardı.

"Yatırımcıları Erzurum'a bekliyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fırat, Erzurum'da halihazırda 1'inci OSB, 2'nci OSB ve Oltu OSB'de emek yoğun üretim yapan çok sayıda işletme ve fabrika bulunduğunu aktararak, "Yatırımcılarımızı yeni fabrikalar kurmak üzere Erzurum'a davet ediyoruz" dedi.

Neden Erzurum tercih edilmeli?

Abdurrahim Fırat, Erzurum'un yatırımcılar açısından cazibesini artıran gerekçeleri ise "Peki neden Erzurum'u tercih etmelisiniz?" sorusu eşliğinde şöyle sıraladı: "Stratejik konum ve güçlü lojistik imkanlar var. Uygun maliyetli, altyapısı hazır OSB alanları var. Genç ve dinamik iş gücü var. Devlet teşvikleri var. Güvenli, huzurlu üretim ortamı var. Üniversite ve mesleki eğitimle desteklenen nitelikli iş gücü var." - ERZURUM