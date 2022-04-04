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Erdekli şehit aileleri ve gazilere iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erdekli şehit aileleri ve gazilere iftar

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine iftar yemeği verdi.

ERDEK, BALIKESİR (İHA) - Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine iftar yemeği verdi.

Düzler bölgesindeki Et Lokantasında verilen iftara Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Deniz Üssü ve Garnizon Komutanı Albay Ertan Engerek, Belediye Başkanı Burhan Karışık ve daire müdürleri de katıldı.

İftardan sonra bir konuşma yapan Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine şöyle seslendi:

"Siz şehit aileleri, gazilerimiz, başımızın tacısınız. Bizim için çok kıymetlisiniz. Genellikle ilk iftar, ailelerin kendi içlerinde geçirilir. Ancak biz, sizleri ilk iftara davet ederek, birlikte çok büyük bir aile olduğumuzu göstermek istedik. Birlikte, çok güçlü bir aileyiz. Biz, bu büyük ailenin mutluluğu için tüm gereklilikleri yerine getiriyoruz ve getireceğiz. Şimdi siz bizim davetlimiz olarak buradasınız, bayramda ise biz sizi ziyarete geleceğiz. Sizler, her zaman devletinize, milletinize bağlı oldunuz. Yüzünüzdeki bu gülümsemeler hep sürsün. Başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman emrinizdeyiz. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum." - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdullah Atakan Atasoy, İftar, Erdek, Şehit, Yerel, Haberler

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