Erdek'te TIR Kazası: Sürücü Yaralandı

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında ilçe girişindeki Erdek Belediyesi Şehir Mezarlığı önünde meydana geldi. 03 VY 230 plakalı TIR ile seyir halinde olan Ümit Aylaz, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarparak durdu. Hafif yaralanan sürücü ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis yolda güvenlik önlemi aldı. Yola devrilen ağaç ile aydınlatma direği belediye ekiplerince kaldırıldı. TIR çekici yardımıyla yoldan çekildikten sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera Basri Tuncay ERTANERDEK (Balıkesir),