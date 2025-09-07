Haberler

Erdek'te Rüzgar Türk Bayrağını Düşürdü, Çocuklardan Duyarlı Davranış

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgar sonucu devrilen bayrak direğindeki Türk bayrağını, çocuklar Atatürk büstüne astı. Olay çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle okul bahçesindeki bayrak direği devrildi. Yerde kalan Türk bayrağını gören çocuklar, büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek bayrağı Atatürk büstüne astı.

Olay, Erdek Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bayrak direğini kaldırmaya çalışan çocuklar başarılı olamayınca, bayrağı direkten çözerek yere düşmesini engelledi. Çocuklar daha sonra Türk bayrağını okul bahçesinde bulunan Atatürk büstüne astı.

Görüntülere yansıyan olay, çevredeki vatandaşların takdirini topladı. İlçe genelinde yaşanan rüzgarın hayatı olumsuz etkilediği öğrenildi. - BALIKESİR

