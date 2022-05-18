Erdek'te 'Gençlik Yürüyüşü' düzenledi

19 MAYIS, SAMSUN (İHA) - Erdek'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası nedeni ile 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenen yürüyüş, Ali Haydar Sarı Sahil Bandından başlayıp Cumhuriyet Alanı'nda son buldu.

Bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dz. Albay Ertan Engerek, Belediye Başkanı Burhan Karışık, Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, Jandarma Komutanı Jnd. Yzb. Halil İbrahim İlkanku, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Güzergah boyunca renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı alkış aldı. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarından Türk bayrakları sallayarak korteji selamladı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel