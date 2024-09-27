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Erdek'te Aronya Meyvesi Üretimi Başladı

Erdek'te Aronya Meyvesi Üretimi Başladı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan girişimci Elif Ünver, kendi imkanlarıyla aronya meyvesi ekmeye başladı. Yaklaşık dört dönüm araziden geçen yıl bir ton mahsul alan Ünver, bu yıl iki ton meyve hedefliyor. Girişim, yerel çiftçilere de motivasyon kaynağı olmayı amaçlıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan bir kadın girişimci, kendi imkanlarıyla aronya meyvesi üretimine başladı. Ankara'da yaşayan Kimya Yüksek Mühendisi Elif Ünver'in girişimiyle, Erdek'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde satın aldığı arazide aronya ekimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık dört dönüm araziye ekilen aronya bitkisinden geçen yıl bir ton mahsul alındığını belirten Elif Ünver, bu yıl iki ton meyve elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'nda kültüre alınmış tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği açısından öncü kabul edilebilecek bu girişim, Kapıdağ Yarımadası'nın ekolojik ve bitki çeşitliliği açısından ayrıca tarıma elverişli olduğunun bir katını olabilecek nitelikte.

Ankara'dan gelerek Erdek'te arazi satın alıp aronya tarımı yapan Elif Ünver, bu girişimin Erdekli çiftçiler için de motivasyon kaynağı olması gerektiğini belirtti. Her türlü ekipmana ve imkana sahip çiftçilerin de bu tarz kazançlı yatırımlara yönelmesi gerektiğini vurgulayan Ünver, aronya bitkisi hakkında açıklamalarda bulundu: "Güçlü bir antioksidan olan aronya, serbest radikalleri temizleyerek toksinleri vücuttan atar, hücreleri yeniler, kanser hücreleriyle savaşır ve bazı türlerini yok eder. Ayrıca Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının ilerlemesini durdurduğu, kalp ve damar rahatsızlıklarını tedavi ettiği ve sarı nokta hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Artık bu şifalı bitkinin üretimi ilçemizde de yapılmaktadır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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