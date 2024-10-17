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Erciyes Üniversitesi ve LÖSEV'den Önemli İş Birliği Protokolü

Erciyes Üniversitesi ve LÖSEV'den Önemli İş Birliği Protokolü
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Erciyes Üniversitesi ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında imzalanan iş birliği protokolü, tedavi gören çocuklara yönelik farkındalık ve destek programları düzenlemeyi amaçlıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; "Üniversitelerin en temel görevleri arasında toplumsallaşma söz konusudur. Özellikle tedavi gören evlatlarımıza katkı sağlamak amacıyla yapılacak programlarda iş birliği içerisinde olmak için protokole imza atmaktayız. Bizim görevimiz bu süreçte üzerimize düşeni yapmaktır. Birçok iş birliği protokolü imzalıyoruz ama sağlık alanında olduğunda farklı bir duygu içerisinde oluyorsunuz. Ben tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun da amaçlarının üniversitede farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Vakfımızı fayda projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalamaktayız. Fayda Projemiz Üniversite öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize LÖSEV'in tanıtımını yaparak, kanser farkındalığını anlatmak. Öğrencilerimiz ile beraber toplumumuzun aydın kesimi üniversitemizde etkinlikler düzenlemek ve bu etkinlikleri detaylandırmak amacıyla protokole imza atmaktayız. Amacımız seminerler düzenleyerek, stant çalışmaları yapmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun tarafından imzalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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