Erciyes Üniversitesi TEKNOFEST'te Paydaş Olacak

Erciyes Üniversitesi TEKNOFEST'te Paydaş Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi, TEKNOFEST etkinliği kapsamında stant açacak ve çeşitli yarışmalarda iş birliği yapacak. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, milli teknoloji hamlesinin önemine vurgu yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Milli Teknoloji Hamlesi olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) paydaşları arasında yerini aldı.

Her yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalardan derece ile dönen ERÜ, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan etkinliğin paydaşları arasında yer aldı.

Teknoloji alanında gerçekleştirilecek olan yarışmalarda jüri üyelikleri başta olmak üzere birçok farklı dalda iş birliği yapacak olan ERÜ, bu büyük organizasyonda stant açarak, çalışmalarını ziyaretçilere tanıtacak.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun konu ile ilgili yaptığı açıklamada milli teknoloji hamlesi olan TEKNOFEST'in ülkemizde önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, bu önemli organizasyonun paydaşları arasında yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu

Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı

Paranın üzerine yazılan not, sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.