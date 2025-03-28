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Erciyes Üniversitesi Rektörü Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı
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Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın birlik, beraberlik ve dostluk duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"On bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayını tamamlayarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bayramlar birlik, beraberlik dostluk ve kardeşlik duygularımızı perçinleyen, aynı ortak değerler altında bizleri buluşturan, paylaşma ve dayanışma günleridir. Başta Üniversitemiz öğrencileri, akademik ile idari personelimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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