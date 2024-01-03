Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencileriyle buluştu

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Kariyer Günleri" adlı etkinlik çerçevesinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Prof. Dr. Fatih Altun, bu kez Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrencilerin ufkunun genişletilmesi açısından güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fatih Altun, etkinliğin düzenlenmesinde emeğe geçenlere teşekkür etti. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Prof. Dr. Altun, gençlerle birlikte zaman geçirmekten dolayı mutlunu olduğunu belirterek, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Konuşmasında amacının ülkeye katkı sağlamak ve hizmet etmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fatih Altun, bu ülkeye hizmet etmeyi bir ibadet olarak gördüğünü ifade etti.

Gençlere verdiği önemden bahseden Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilere kendilerini yetiştirerek, okullarından donanımlı bir şekilde mezun olmaları tavsiyesinde bulundu. "Çok emek verdim, gayret gösterdim" diyen Prof. Dr. Fatih Altun, "Kendinize güvenin, planlı olun, düzenli tekrar yapın. Düzenli ve prensipli bir şekilde çalışırsanız müthiş bir kariyer planlaması yaparsınız. Ne olacağınızı, hangi bölümü okuyacağınızı planladıktan sonrasını da planlayın. Hayat başlıyor ve bitiyor. Çok da zamanınız yok. Bu nedenle kariyeriniz için planlama yapın" şeklinde konuştu.

Öğrencilere hangi tür olursa olsun bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Prof. Dr. Fatih Altun, "Çocuklara en etkin rol model anne ve babalardır. Ne görüyorlarsa onu alıyorlar. Siz de çocuklarınıza kitap okuyarak örnek olun" önerisinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi olarak yalnızca ulusal projeler yapmadıklarını, uluslararası projelere de açıldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Fatih Altun, "Biz varız" diyerek, "İlk kez 6'ya yakın uluslararası proje başvurumuz var. Erciyes Üniversitesi Anadolu'da bir üniversite ama ihtiyaç olduğunda aşı bulan bir üniversite. Üniversitemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için aşı geliştiriliyor. Dünyada bu aşıyı bulan başka bir ülke, bir üniversite yok şu anda" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. - KAYSERİ