Erciyes Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle Kariyer Söyleşisi Düzenledi
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Altun, öğrencilere eğitim hayatları ve kariyer planlamaları hakkında değerli tavsiyelerde bulundu.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" etkinliğinde öğrenciler ile bir araya geldi.
TDV Kayseri Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Öğrencilerin eğitim hayatları ve kariyer planlamalarına yönelik tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, "Bilgiyi hiç bir zaman hazır beklemeyin" dedi. Öğrencilere düzenli bir çalışma metodu uygulamalarını söyleyen Rektör Prof. Dr Altun; "Zamanı geri alamazsınız. O nedenle mutlaka zaman yönetimini iyi yapmalısınız. Sadece lisansı bitireyim diye düşünmeyin. Lisans eğitiminizde düzenli çalışarak ve kendinizi mesleki alanda da geliştirerek çalışmaya devam edin" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile sohbet ederek, tek tek sorularını cevaplandırdı. - KAYSERİ