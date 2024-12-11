Erciyes Üniversitesi QS Sıralamasında Önemli Başarı Elde Etti

Dünyanın en saygın derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2025 yılı sıralaması açıklandı.

QS Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik Sıralama Sistemi, üniversiteleri Çevresel Etki, Sosyal Etki ve Yönetim olmak üzere 3 kategoride değerlendirmektedir. Dünyadan bin 744, ülkemizden 36 üniversitenin yer aldığı sıralamada Erciyes Üniversitesi (ERÜ), geçen yıl dünya üniversiteleri arasında 711-720 aralığında yer alırken, bu yıl başarı sırasını yükselterek dünya üniversiteleri arasında 677. sırada, ülkemizde 10. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 9. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. ERÜ, QS Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik Sıralamasının alt kategorilerinde ise ülke üniversiteleri arasında Çevresel Etki kategorisinde dünya üniversiteleri arasında 577. sırada, Türkiye üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı.

Ayrıca ERÜ Çevresel Etki kategorisi içerisinde bulunan Çevre Araştırmaları göstergesinde dünya üniversiteleri arasında 424. sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise 1. sırada yer aldı. - KAYSERİ