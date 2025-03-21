Erciyes Üniversitesi'nden Hayat Kurtarma Etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Kanka Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde Hayat 'Kurtarmayı Destekliyorum' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında saat 11.00-12.00 arasında hastanede tedavileri devam eden yaklaşık 20 çocuk ile birlikte hastane oyun alanında şarkı söyleme, masal anlatımı, hikaye okuma, kesme yapıştırma, el işi ve benzeri etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde üniversite öğrencileri ve etkinliğe katılan çocuklar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, amaçlarının öğrenciler ile hastanede tedavi gören çocukların kaynaşması olduğunu söyledi. Aksoyak; "Gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem 4. etkinliğimiz olarak Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Kanka Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde 'Hayat Kurtarmayı Destekliyorum' etkinliği düzenledik. Amacımız; ders alan öğrencilerimizle birlikte burada tedavileri devam eden çocukların kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatındaki benzer durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak, farkındalık oluşturmak oldu. Bu kapsamda bizleri misafir eden Kanka Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi yetkililerine ve etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ