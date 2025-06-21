Erciyes Üniversitesi'nde Sınav Heyecanı, Emniyet Ekipleri Devrede

Erciyes Üniversitesi'nde Sınav Heyecanı, Emniyet Ekipleri Devrede
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Kayseri Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde, sınavlarına geç kalan adayların yardımına 30 trafik ekibi ve 30 şahin polisi koştu. Yaklaşık 90 aday, emniyet ekiplerinin yardımıyla zamanında sınav salonlarına yetiştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesinde yaklaşık 90 adayı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şahin polisleri ve trafik ekipleri sınava girecekleri salona yetiştirdi.

Üniversite sınavı heyecanı Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde farklı yaşandı. Erciyes Üniversitesi yerleşkesi içindeki fakültelerde sınava girecek adaylar ve yakınlarını taşıyan araçlar yerleşke içinde trafik yoğunluğunu artırırken, geç kalan ya da sınava gireceği fakültesini bulamayan adayların yardımına Kayseri Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yetişti. Yerleşke içerisinde trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcısının koordinasyonunda 30 trafik ekibi ve 30 trafik şahin polisi sınav salonunu bulamayan ya da geç kalan öğrencilerin yardımına koştu.

Yaklaşık 90 adayı zamanında sınav salonuna yetiştiren trafik ekiplerinin yarın da aynı şekilde teyakkuzda olacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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