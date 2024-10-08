Erciyes Üniversitesi'nde Elektrikli Araçlar İçin İki Yeni Şarj İstasyonu Kuruldu

Türkiye genelinde giderek yaygınlaşan elektrikli araçların şarj edilmesi için yenilenebilir enerjiye kampüste önem veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından iki adet şarj istasyonu kuruldu.

Üniversite kampüsünde iki farklı alana kurulan elektrikli araç şarj istasyonları hizmete açıldı. Rektörlük otoparkı ile Öğrenci Yemekhanesi Otoparkı'na konulan şarj istasyonları 7 gün 24 saat boyunca ERÜ personeli ve öğrencilerine kesintisiz hizmet verecek. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ personeli ile öğrencilerine kolaylık sağlamak amacıyla kurulan şarj istasyonlarının hayırlı olmasını diledi. ERÜ'nün her zaman çevreye duyarlı köklü bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun; "UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi Türkiye Üniversiteleri arasında 3. sırada yer alan bir üniversite olarak, sürdürülebilirlik alanında etkin çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ