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Erciyes Üniversitesi'nde 432 öğrenci mezun oldu

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Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 432 öğrenci mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 35. dönem mezuniyet töreninde 432 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Demet Ünalan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, amaçlarının ülkesini seven gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ar-ge faaliyetlerinde de her zaman üst seviyede hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, Erciyes Üniversitesi'nin başarılarına katkı sağlayan akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

Mezun öğrencilerin ailelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, "Çocuklarınızın gelişimi için onların ülkeye yararlı bireyler olmaları için her anlamda destek olmaya çalışıyorsunuz. Biz mezun olan bu gençlerimizi sizden emanet olarak almıştık. Bugünde genç mezun meslek erbapları olarak sizlere emaneti iade etmiş oluyoruz. İnşallah onlarda önümüzdeki süreçlerde güzel hizmetler ile sizlerin yüzlerini güldürecek, göğsünüzü kabartacak güzel hizmetler içerisinde olacaklardır" diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, mezuniyet bir belgedir. Mezuniyet o belge ile kazanılan bir yetkidir. Ancak mesleğinizdeki başarınız bundan sonraki çalışmalarınıza ve kendinizi geliştirme gayretinize araştırmalarınıza bağlı olarak daha da yükselecektir. Sizlerden isteğimiz öncelikle vatanını, ülkesini ve insanını seven, hizmet eden bireyler, meslek erbapları olarak hayatta yer almanız. Meslek hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Demet Ünalan ise törende yaptığı konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Ünalan, "İki yıllık yoğun bir eğitim-öğretim programı sonunda yüksek donanımlı profesyonel olarak yetişmiş olan siz öğrencilerimizin mesleklerinde başarılı olacaklarından asla şüphem yoktur. Sizlerin bu başarılarında en başta hayatınızın ilk gününden bugüne kadar ailelerinizin sizlere verdiği maddi ve manevi destek her türlü takdirin üzerindedir. Bugün ulaşmış olduğunuz bu başarıda sizlerin kişisel yeteneğinizin yanı sıra çalışma azim ve gayretinizin de rolü büyüktür. Sizler ülkemizin sağlık ordusunun birer mensubu olarak büyük bir liyakat, fedakarlık ve insan sağlığına yardım arzusu içerisinde çok önemli hizmetler vereceksiniz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından dönem birincisi Seda Nur Arık mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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