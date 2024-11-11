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Erciyes Üniversitesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Erciyes Üniversitesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği
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Erciyes Üniversitesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi etkinliği düzenledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ağaçlandırmanın önemine vurgu yaptı ve katılımcılara teşekkür etti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

ERÜ Kampüsünde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ekinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, akademik ve idari personele ağaçlandırmaya verdikleri önemden dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ve Erciyes üniversitesi olarak bizlerde güzel fidanlarımızı toprakla buluşturmuş olduk. Bu tür etkinlikler memleketimizin daha da yeşil olması için bir uğraştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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