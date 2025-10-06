Erciyes Üniversitesi Mezun Buluşması: 'Sizleri Özledik' Temasıyla Gerçekleşecek

Erciyes Üniversitesi, köklü geçmişine ve güçlü mezun ağına yakışır büyük bir buluşmaya hazırlanıyor.

"Sizleri Özledik" temasıyla düzenlenecek ERÜ Mezun Buluşması, 12 Ekim 2025 Pazar günü Erciyes Kültür Merkezi (EKM) ve Erciyes Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un ev sahipliğinde yapılacak etkinlikte, farklı fakültelerden yüzlerce mezun yeniden bir araya gelerek öğrencilik yıllarının unutulmaz atmosferini yeniden yaşayacak.

Program, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek resmi törenle başlayacak. Etkinlik Erciyes Üniversitesi Klasik Türk Müziği Topluluğu konseri, üniversite tanıtım filmi gösterimi, açılış konuşması ve mezuniyetinin 40., 35., 30., 20. ve 10. yılını dolduran mezunlara hatıra sertifikalarının takdimi ile devam edecek.

Törenin ardından Merkez Yemekhanesi'nde mezunlara özel öğle yemeği ikram edilecek. Gün boyunca kampüs genelinde konser, açık hava etkinlikleri, çocuk eğlence alanı, TEKNOFEST takımları tanıtım stantları, öğrenci toplulukları ve ERÜ Store noktası mezunlarla buluşacak.

10., 20., 30., 35. ve 40. yıl mezunlarına özel buluşma

Bu yılki buluşmada 2025 yılında mezuniyetlerinin 10., 20., 30., 35. ve 40. yıl ve üzerine ulaşan yani 1985, 1990, 1995, 2005 ve 2015 mezunları onuruna özel etkinlikler düzenlenecek. İlerleyen yıllarda da mezuniyetlerinin 10., 20., 30., 35. veya 40. yıl dönümüne ulaşan mezunlar için mezuniyet buluşmalarının devamı gerçekleştirilecek.

Şehir dışından katılacak mezunlara konaklama desteği

Etkinliğe şehir dışından katılacak mezunlar için anlaşmalı otellerde kontenjanlar ayrılmış durumda. Konaklama, ulaşım ve merak edilen detaylı bilgiye @erciyesuni1978 sosyal medya hesapları ve www.erciyes.edu.tr web sitesi üzerinden ulaşılabilir. - KAYSERİ