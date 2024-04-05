Erciyes Üniversitesi Gelengileri Besliyor

Erciyes Üniversitesi ekosisteminin simgesi haline gelen gelengiler, baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyandı.

Erciyes Üniversitesi akademisyen, personel ve öğrencileri; geleni, gelengi, Anadolu sincabı veya tarla sincabı olarak da bilinen bu minik ve sevimli canlıların çıkacağı günü iple çekiyor. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren "Hayvanları Yaşatma ve Koruma Kulübü" öğrenci topluluğu, son yıllarda sayıları giderek azalan gelengiler için besleme etkinliği düzenledi. Öğrenciler, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanarak yeryüzüne çıkmaya başlayan gelengilerin yuvadan çıkacağı ilk günlerde açlık sıkıntısı yaşamaması amacıyla Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler koordinasyonunda, Üniversitemiz Gelengi İzleme Komitesi tarafından kampüs içerisinde daha önce tespit edilmiş yaşam alanları ile gelengi yaşama potansiyeli yüksek olan yuva çevrelerine, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından temin edilen buğdayları bıraktı.

Öğrenci topluluğu, önümüzdeki dönemlerde daha geniş kapsamlı besleme programları ile kampüsün şirin ev sahiplerinin doğal yaşamlarına katkı sağlamaya devam etmeyi planlıyor. - KAYSERİ