Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek - Haberler

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'te; festivaller, çadır kampları, yüksek irtifa kampı ve uluslararası bisiklet yarışlarıyla kış sezonu olduğu gibi yaz sezonunun da dolu dolu geçeceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yaz turizmi yaz aylarında da durmak bilmiyor. Yaz aylarında dağcılıktan bisiklete birçok spor branşının gözdesi olan Erciyes'te, yaz sporlarını icra etmek isteyen yerli ve yabancı turistler için tüm hazırlıklar özveriyle tamamlandı. Hem iç turizm hem de dış turizmde bereketli, güzel, karlı ve Kayseri'ye katkı sağlayan, destek olan önemli bir kış dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Yoğun bir kış sezonunu atlattık. Kış turizminin esası, pistler, teleferikler, suni karlama imkanları ama netice itibariyle faaliyetlerin tamamı dağlarda yapılıyor ve dağlar da bu faaliyetlerden dolayı yağıştan, selden, kar erimesi neticesinde oluşan çöküntülerden dolayı deformasyona uğruyor. Dolayısıyla yazın bizim ana işlerimizden bir tanesi bu deforme olan pistlerimizi, kayak noktalarımızı teker teker düzenlemek ve gelecek kış için tekrardan kayakçıların hizmetine sunmak. Bunun yanı sıra teleferiklerimiz netice olarak mekanik sistemler çok farklı teknoloji kullanıyorlar. Hidrolik, dijital, elektronik gibi her türlü alt yapıyı kullanıyorlar. Dolayısıyla bütün tesislerimizin kış aylarında yoğun kullanımdan mütevellit çıkan tahripleri, aşınmaları gözden geçiriyoruz. Çok kuvvetli bir tamir, bakım departmanımız var. Bu arkadaşlarımız teker teker cıvatasından vidasına varıncaya kadar tesislerimizi elden geçiriyorlar. Bu şekilde gelecek kış için hazırlık yapıyoruz. Kışın deforme olan bütün ünitelerimizi gözden geçiriyoruz ve bir sezon sonra gelecek misafirlerimiz için kaliteli, güvenli ve sağlam bir alt yapı oluşturmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Erciyes'te çadır ve karavan kamping ön planda"

Yazın çok sayıda gurbetçi veya Erciyes'in güzel ortamında bulunmak isteyen misafirlere hizmet verdiklerini söyleyen Murat Cahit Cıngı, "Erciyes son yıllarda özellikle çadır ve karavan kamping turizminde ön plana çıkmaya başladı. Erciyes'te 100 civarında çadırımız var. Bunun alt yapısı hazırlanmış vaziyette. Su ve temel ihtiyaçların rahatlıkla giderilebileceği bir çadır alanımız var. Çadır alanı işletmeciliğimiz dağda 2 bin 200 metrede özellikle şeker ve solunum yolu hastalığı bulunan insanlarımız Erciyes'in bu emsalsiz havasında belirli bir dönem geçirmeyi, burada uyumayı sağlık yönünden çok faydalı buluyorlar ve şifa bulduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla hem Erciyes'in bu güzel atmosferinde istifade etmek isteyen kitlemiz, spor ve dağcılık faaliyetleri ile hemhal olan kitlemiz hem de sağlık açısından buradan faydalanmak isteyen kitlemize bu şekilde hizmet veriyoruz. Erciyes'te son 10 yıldır yavaş yavaş başlattığımız ve artık gelenekselleştirdiğimiz festivallerimiz var. Bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi bisiklet festivalimiz bir diğeri de motosiklet festivalimiz. Bunların yanı sıra hemen hemen her hafta sonu bir faaliyete ev sahipliği yapıyoruz. Dolayısıyla Erciyes'in burada Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bu muhteşem alt yapının aynı zamanda yazın misafirlerimize hizmet verebilmesi için gayret gösteriyoruz. Otellerimizin çoğu açık ve misafir kabul ediyorlar. Yazın da çok sayıda gurbetçimiz ve ya bölgeye gelen Erciyes'in bu güzel ortamında bulunmak isteyen misafirlerimize hizmet veriyoruz. Dolayısıyla bu şekilde de turist ve ziyaretçilerimize hizmetlerimiz oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Erciyes spor turizminde önemli bir merkez"

Erciyes'in artık spor turizminde bayrak salladığını, kendisini gösterdiğini ve önemli bir turizm dalı haline geldiğini dile getiren Cıngı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Zaten ilk yıllarda bisiklet çalışmaları olarak parkur yapımı haritalandırılması gibi çalışmalarımız çok pozitif neticeler verdi ve hamdolsun artık son 5 yıldır dünyanın 30-40 ülkesinden bisiklet takımları gelip, Erciyes'te yüksek irtifa kampı yapıyorlar. Bizim organize ettiğimiz uluslararası bisiklet yarışlarına katılıp, olimpiyatlara gidebilmek için puan topluyorlar. Dolayısıyla böyle entegre bir çalışmayı yapabiliyoruz ki gelen takımların Erciyes'i yüksek irtifa kampı olarak seçmelerinde de yarışlar bir unsur olsun ve onları teşvik eden bir nokta haline gelsin. Bunun yanı sıra geçen sene faaliyete sunduğumuz futbol sahalarımız bin 800 metrede futbol takımlarının yüksek irtifa kampları için vazgeçilmez bir yeri oldu. Geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı birçok takımı misafir ettik. İnşallah bu yılda yine dünyanın muhtelif ülkelerinden ve de yurt içinden birçok futbol takımı Erciyes'e gelerek burada yüksek irtifa kampı yapacaklar. Bunun yanı sıra bir yüksek irtifa kamp kompleksi olarak Büyükşehir Belediyemizin oluşumunu deva ettirdiği bölgemizde muhtemelen bu sene inşaatları bir ve gelecek sene orada da farklı spor branşları için basketbol, hentbol, boks gibi birçok takımı yüksek irtifa kompleksimizde misafir edeceğiz. Dolayısıyla sadece kışın değil, yazında farklı farklı sosyo-kültürel, sportif ve halka yönelik turistik aktivitelerle canlı tutmaya vatandaşlarımıza hizmet vermeye gayret edeceğiz." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel