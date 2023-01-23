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Erciyes'te sömetir yoğunluğu

Yerel Haberler

Erciyes'te sömetir yoğunluğu

Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk hafta sonunda yerli ve yabancı kayak severlerle doldu.

Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk hafta sonunda yerli ve yabancı kayak severlerle doldu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, sömestir tatiline hızlı girdi. Türkiye'de bulunan birçok kayak merkezinin yeterli kar yağmaması sebebiyle açılmamasına karşın Erciyes'te pistler doldu taştı. Sömestir tatilinin ilk hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen kayakseverler, soluğu Erciyes'in pistlerinde aldı.

Tatili fırsat bilen binlerce turist, Erciyes'te kayağın tadını çıkartırken keyifli anlar yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayak Merkezi Türkiye Erciyes Yerel Haberler

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