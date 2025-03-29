Erciyes'te Kayak Sezonu Kapandı
Erciyes Kayak Merkezi'nde, aşırı rüzgar ve sıcaklık artışı nedeniyle 2024-2025 kayak sezonu sona erdi. Erciyes AŞ, misafirlere teşekkür ederek yeni sezon için umutlu mesajlar verdi.
Erciyes'te kayak sezonu hava şartlarındaki değişim nedeniyle kapandı.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te 2024-2025 kayak sezonu kapandı. Aşırı rüzgar ve sıcaklık artışı nedeniyle kayak sezonun kapandığı belirtilirken, Erciyes AŞ'den yapılan açıklamada; "Bu sezon Erciyes'in eşsiz pistlerinde bizimle olan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yeni sezonda tekrar görüşmek dileğiyle" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel