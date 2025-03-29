Erciyes'te Kayak Sezonu Kapandı

Erciyes'te kayak sezonu hava şartlarındaki değişim nedeniyle kapandı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te 2024-2025 kayak sezonu kapandı. Aşırı rüzgar ve sıcaklık artışı nedeniyle kayak sezonun kapandığı belirtilirken, Erciyes AŞ'den yapılan açıklamada; "Bu sezon Erciyes'in eşsiz pistlerinde bizimle olan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yeni sezonda tekrar görüşmek dileğiyle" denildi. - KAYSERİ