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Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim efsanesi gerçekleşti

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Kayseri'deki Erciyes Dağı'ndaki karların erimesiyle birlikte 'Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim' tabiri gerçekleşti. Şehirdeki sıcak havaların etkisiyle Erciyes Dağı'ndaki karlar tamamen eridi.

Erciyes'in zirvesindeki karların erimesiyle Kayseri'deki ' Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim' efsanesi yeniden gündeme geldi.

Şehirde havaların uzun süredir sıcak gitmesi, binlerce yıldır zirvesinde kar eksik olmayan 3 bin 917 rakımlı Erciyes'te kar bırakmadı. Dağda karların erimesiyle beraber Kayseri'nin yöresel tabirlerinden olan 'Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim' tabiri bu yıl gerçekleşti. Adem isimli bir vatandaş; "Eskiden 'Erciyes'in karı kalkınca borcumu veririm' derlerdi. Erciyes'in karı eridiğine göre borçlarını ödüyorlar. Erciyes'te kar kalkmazdı ama bu sene bayağı bir sıcak oldu. Onun etkisinden dolayı karlar eridi" dedi.

Borçlunun borcunu ödemesi için zaman istemesi anlamına gelen bu sözü hatırlatan başka bir vatandaş ise "Yani 'Borcumu öderim ama geç öderim. Müsaade et' diyor. Bu da peygamber ahlakı. Borçluyu sıkboğaz etmeyin, kendi haline bırakıp bekleyin. Karlar eridiğine göre durumu müsait olan borcunu desin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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