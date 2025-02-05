Erciyes'te Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 80 Santime Ulaştı

Erciyes'te etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 80 santime ulaştı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Yağan kar pistleri beyaza bürüdü, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Yağışla beraber bölgeye akın eden kayakseverler kar altında kayak yapmanın tadını çıkardı. Develi ilçesi de yağan karla beyaza büründü. İlçede kar kalınlığının 10 santime ulaştığı belirtildi. - KAYSERİ