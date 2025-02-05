Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler

Erciyes'te Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 80 Santime Ulaştı

Erciyes'te Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 80 Santime Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Dağı'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Kayakseverler bölgeyi ziyaret ederek kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Erciyes'te etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 80 santime ulaştı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Yağan kar pistleri beyaza bürüdü, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Yağışla beraber bölgeye akın eden kayakseverler kar altında kayak yapmanın tadını çıkardı. Develi ilçesi de yağan karla beyaza büründü. İlçede kar kalınlığının 10 santime ulaştığı belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı
img

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
img

Taraftarların yolunu gözlediği Lemina'dan paylaşım geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.