Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi - Haberler

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Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Dağ Kayağı takımı, Haziran ayında kayak yapma imkanı buluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Dağ Kayağı takımı, Haziran ayında kayak yapma imkanı buluyor. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, " Erciyes'te sadece kışın değil dört mevsim faaliyet yapılabiliyor" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı Erciyes, yaz aylarında da kayakçılara spor yapma imkanı sunuyor. Bu çerçevede Erciyes Dağı'nın Sütdonduran Yaylası'nda HADAK Dağ Kayağı Takımı kamp yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Haziran ayında Erciyes Dağı'nda kayak yapıldığını belirterek, "Erciyes dağımız sadece ülkemiz değil, dünyanın birçok yerinden gelen misafirleri ağırlıyor. Hem turistik manada hem de sportif manada şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet ediyor. Bizde HADAK olarak buranın nimetlerinden faydalanarak yeni sezona hazırlanıyoruz. Dört mevsim kayak yapılabilen Sütdonduran Yaylası'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda birinci, ikinci ve üçüncü olan sporcularımızın da katılımı ile üç günlük antrenman kampı gerçekleştirdik. Haziran ayında Erciyes'te kayak yapmanın keyfine varan sporcularımız çok verimli bir kamp dönemi geçirdiler. Tüm sporcularımıza ve hocalarımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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