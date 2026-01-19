Haberler

Erciyes sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin kişiyi ağırladı

Güncelleme:
Kayseri'nin gözde kayak merkezlerinden Erciyes, sömestir tatilinin ilk hafta sonunda 250 bin kişiyi misafir ederek yoğun bir hafta sonu geçirdi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Erciyes, Türkiye'nin en fazla pist uzunluğuna sahip kayak merkezi olarak öne çıkıyor.

Kayseri'de gözde kayak destinasyonlarından Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin kişiyi misafir etti.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi; sömestir tatilinde de kayak severlerin vazgeçilmezi oldu. Cumartesi ve pazar günlerini oldukça yoğun geçiren Erciyes'teki pistler, kayakçılarla doldu taştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Türkiye'nin en fazla pist uzunluğuna sahip olan Erciyes; hafta sonu 250 bin kişiyi ağırladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
