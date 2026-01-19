Erciyes sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin kişiyi ağırladı

Kayseri'de gözde kayak destinasyonlarından Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin kişiyi misafir etti.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi; sömestir tatilinde de kayak severlerin vazgeçilmezi oldu. Cumartesi ve pazar günlerini oldukça yoğun geçiren Erciyes'teki pistler, kayakçılarla doldu taştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Türkiye'nin en fazla pist uzunluğuna sahip olan Erciyes; hafta sonu 250 bin kişiyi ağırladı. - KAYSERİ