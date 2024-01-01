Erciyes Kayak Merkezi'nde Yeni Yıl Meşaleli Kayağı
Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler, yeni yılı meşalelerle kayarak karşıladı. Turistlere güvenlik ekipleri ve kayak okulu eğitmenleri eşlik etti.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde turistler, yeni yılı meşalelerle kayarak karşıladı.
Erciyes Kayak Merkezi Tekir Pisti'nde yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı. Yeni yılı meşalelerle kayarak karşılayan turistlere Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri eşlik etti. Zirvede havai fişekler de patlatıldı. - KAYSERİ